Зделар о 0:0: «Зенит» был лучше. Тяжело играть против ЦСКА, неделю назад оттуда только приехал»
Саша Зделар высказался о дебюте за «Зенит» в матче с ЦСКА.
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в 19-м туре Мир РПЛ (0:0). Зделар вышел на замену на 62‑й минуте. Хавбек перешел в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно.
«Я рад, что я в «Зените», но мне было очень тяжело играть против ЦСКА, неделю назад оттуда только приехал. Не рад сегодняшнему результату, но нужно двигаться дальше.
В этом матче у нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать, мы сегодня были лучше. Мне нужно время, чтобы адаптироваться», – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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