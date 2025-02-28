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  • За Ньямси следит «Фиорентина». «Локо» может получить крупное предложение летом (Africafoot)
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За Ньямси следит «Фиорентина». «Локо» может получить крупное предложение летом (Africafoot)

Жерзино Ньямси может оказаться в чемпионате Италии.

Africafoot сообщает, что за защитником «Локомотива» следит «Фиорентина». Умения, габариты и опыт 28-летнего футболиста высоко оцениваются представителями клуба Серии А.

Отмечается, что «фиалки» могут сделать крупное предложение ближайшим летом, но «Локомотив» вряд ли легко согласится расстаться с французом.

В этом сезоне Ньямси провел 18 игр в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Africafoot
logoЖерзино Ньямси
logoсерия А Италия
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФиорентина
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