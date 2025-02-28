Николич о ЦСКА: «Мне не подходит быть третьим-четвертым-пятым-шестым. Я тренер результата, не получаю удовольствия только от игр»
Главный тренер ЦСКА признался, что шестое место не приносит удовольствия.
«Я не получаю удовольствия только от игр. Я не такой тренер. Я тренер результата, а не тренер игр.
Поэтому меня ничто не устраивает. Может быть, я чуть ошибался, беру на себя ответственность. Мне не подходит быть третьим-четвертым-пятым-шестым. Может быть, я дополнительно добавил давления на клуб и на команду своим высказыванием.
Я говорил, что меня устраивает только победа, только первое место. Может быть, это был ошибочный подход, который давил на молодую команду. Сейчас давайте пойдем по пути – за каждую игру как за последнюю», – сказал Марко Николич в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».
Московская команда завершила первую часть сезона на шестом месте в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков по итогам 18 туров.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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