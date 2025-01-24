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«Матч ТВ» покажет турниры ФИФА до 2029 года. Помимо ЧМ-2026, будут транслировать ЧМ по пляжному футболу и женский ЧМ

«Матч ТВ» приобрел права на показ турниров ФИФА до 2029 года.

Телеканал приобрел эксклюзивные права на показ турниров ФИФА, запланированных на период с 2025 по 2029 год.

Помимо ЧМ-2026, о правах на трансляцию которого компания сообщала ранее, каналы семейства «Матч!» покажут еще 20 турниров, среди которых чемпионат мира по пляжному футболу в 2025 году, чемпионат мира по футболу среди женщин в 2027 году, чемпионат мира по мини-футболу в 2028 году и два чемпионата мира по мини-футболу среди женщин в 2025 и 2029 годах.

Также на каналах семейства «Матч!» будут доступны 15 чемпионатов мира среди юношей и девушек до 17 и до 20 лет.

«Долгосрочное сотрудничество с ФИФА – это хороший задел, который позволяет нам уверенно смотреть в будущее и гарантировать нашим зрителям качественный футбольный контент. Конечно, самое яркое событие в период с 2025 по 2029-й год – это чемпионат мира по футболу, который мы анонсировали перед Новым годом, но этим интересные международные футбольные турниры сборных команд не ограничиваются.

Женские чемпионаты мира по футболу ФИФА по аудитории на стадионах уже догоняют мужские, пляжный футбол и мини-футбол по-своему зрелищны и имеют своих поклонников в нашей стране, а в соревнованиях юношей и девушек зажигаются новые звездочки, поэтому это всегда интересно», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЧМ по футболу среди женщин
logoМатч ТВ
телевидение
logoЧМ-2026
Александр Тащин
футзал
пляжный футбол
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