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  • Хесе о Винисиусе: «Он в лучшем клубе мира, я бы не поехал в Саудовскую Аравию на его месте. Он может уйти через 5 лет, дело не только в деньгах»
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Хесе о Винисиусе: «Он в лучшем клубе мира, я бы не поехал в Саудовскую Аравию на его месте. Он может уйти через 5 лет, дело не только в деньгах»

Хесе считает, что Винисиусу Жуниору стоит остаться в «Реале».

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии может заплатить 200 млн фунтов (свыше 240 млн евро) за переход вингера. Общая сумма сделки сделает бразильца самым дорогим футболистом в истории. Самому Винисиусу, якобы, готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту.

– На месте Винисиуса вы бы приняли дорогостоящее предложение Саудовской Аравии?

–  Если бы я был Винисиусом, я бы не поехал в Саудовскую Аравию. Он в лучшем клубе мира.

Я думаю, «Реал» послал сообщение, вручив ему капитанскую повязку. Это нечто другое, потому что на вас оказывается больше давления.

Он может уйти через пять лет. Дело не только в деньгах, – сказал бывший вингер «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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