Борис Беккер о «Баварии»: «Болею уже почти 50 лет – это связано с Беккенбауэром, Хенессом и Брайтнером. Любовь сохранилась по сей день»

Борис Беккер рассказал, что он давний болельщик «Баварии».

«На самом деле я болею за «Баварию» уже более 40 лет, почти 50 лет.

Когда я был маленьким мальчиком в Лаймене, моим любимым клубом был не «Карлсруэ », не «Штутгарт » и не «Франкфурт », а всегда «Бавария ».

Конечно, это было связано с такими игроками, как Беккенбауэр , Хенесс и Брайтнер. И эта любовь сохранилась по сей день», – сказал Bild экс-теннисист на праздничном вечере, посвященном 125-летию «Баварии».

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