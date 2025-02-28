Борис Беккер о «Баварии»: «Болею уже почти 50 лет – это связано с Беккенбауэром, Хенессом и Брайтнером. Любовь сохранилась по сей день»
Борис Беккер рассказал, что он давний болельщик «Баварии».
«На самом деле я болею за «Баварию» уже более 40 лет, почти 50 лет.
Когда я был маленьким мальчиком в Лаймене, моим любимым клубом был не «Карлсруэ», не «Штутгарт» и не «Франкфурт», а всегда «Бавария».
Конечно, это было связано с такими игроками, как Беккенбауэр, Хенесс и Брайтнер. И эта любовь сохранилась по сей день», – сказал Bild экс-теннисист на праздничном вечере, посвященном 125-летию «Баварии».
«Баварии» исполнилось 125 лет. Инфантино посетил торжественный ужин клуба
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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