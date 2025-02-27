«Барсе» и «Арсеналу» интересен вратарь Жоан Гарсия. Отступные в 25 млн евро снизятся в случае вылета «Эспаньола» из Ла Лиги

«Барселоне» интересен вратарь «Эспаньола».

Как сообщает Marca, «блауграна» заинтересована в укреплении позиции голкипера с прицелом на будущее. В список игроков, которые интересны клубу, входит Жоан Гарсия .

У 23-летнего испанца тот же агент, что и у Дани Ольмо, Хуанма Лопес. Ему сообщили об интересе «Барсы» к вратарю еще во время переговоров о трансфере Ольмо.

В последние недели заинтересованность в подписании Гарсии выразил «Арсенал ». Лондонский клуб уже был близок к трансферу голкипера прошлым летом, но сделка сорвалась . Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет, чтобы Жоан присоединился к его команде перед следующим сезоном.

В «Барсе» считают, что смогут позволить себе сделку по испанскому голкиперу. Сумма его отступных составит 25 миллионов евро, если «Эспаньол » останется в Ла Лиге , и снизится, если команда вылетит.