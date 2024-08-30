«Арсенал» арендует экс-вратаря «Барсы» Нето у «Борнмута» после срыва трансфера Гарсии
Нето переходит в «Арсенал».
Сделка по аренде бразильского вратаря из «Борнмута» завершена, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
«Арсенал» прекратил попытки подписать Жоана Гарсию из «Эспаньола» после того, как испанский клуб отверг окончательное предложение «канониров» по вратарю – 20 млн евро плюс бонусы. «Эспаньол» настаивает на активации отступных в размере 30 миллионов евро.
Нето выступал за «Барселону» в 2019-2022 годы. Статистика вратаря – здесь.