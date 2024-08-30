«Арсенал» арендует экс-вратаря «Барсы» Нето у «Борнмута» после срыва трансфера Гарсии

Теги премьер-лига Англия Эспаньол Ла Лига Арсенал возможные трансферы Борнмут Нето Жоан Гарсия Фабрицио Романо Футбол

Нето переходит в «Арсенал».

Сделка по аренде бразильского вратаря из «Борнмута» завершена, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

«Арсенал» прекратил попытки подписать Жоана Гарсию из «Эспаньола» после того, как испанский клуб отверг окончательное предложение «канониров» по вратарю – 20 млн евро плюс бонусы. «Эспаньол» настаивает на активации отступных в размере 30 миллионов евро.

Нето выступал за «Барселону» в 2019-2022 годы. Статистика вратаря – здесь.

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6 комментариев
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Поздравляю Туляков. Мощный трансфер в ФНЛ
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Вот и отлично для лавки
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Третий раз уже Нето после основы в середине едет в запас топ клуба
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После продажи Рамсдейла Артета подумал: "На всякий случай нужен бразильский вратарь для победы в АПЛ")
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За Ювентус тоже играл когда то
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нормально, чо, Нето тащил Борнмут в той же игре против сорок, надо закрывать ТО до начала сезона
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