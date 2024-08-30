«Арсенал» арендует экс-вратаря «Барсы» Нето у «Борнмута» после срыва трансфера Гарсии

Нето переходит в «Арсенал».

Сделка по аренде бразильского вратаря из « » завершена, пишет инсайдер .

« » прекратил попытки подписать Жоана Гарсию из « » после того, как испанский клуб отверг окончательное предложение «канониров» по вратарю – 20 млн евро плюс бонусы. «Эспаньол» настаивает на активации отступных в размере 30 миллионов евро.

выступал за «Барселону» в 2019-2022 годы. Статистика вратаря – здесь.