Павел Мамаев: «Город и Галицкий заслуживают, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, они готовы к этому»

Павел Мамаев считает, что «Краснодар» и Сергей Галицкий заслужили чемпионство.

«Быки» лидируют в таблице Мир РПЛ перед возобновлением чемпионата, опережая «Зенит» по дополнительным показателям, а «Спартак» – на два очка.

– Про «Краснодар» все время существовал такой стереотип, что команда играет красиво, но в решающих матчах с ней что-то случается. Нет ли сейчас впечатления, что команда избавилась от этого комплекса, стала более наглая, дерзкая?

– В данный момент тяжело сказать, насколько что-то поменялось. Это не только «Краснодара» касается. Сейчас можно разные эпитеты любой из команд давать, но кто насколько поменялся, стал лучше или хуже – все, скорее всего, будет понятно, когда закончится чемпионат.

Конечно, город Краснодар и Сергей Николаевич Галицкий заслуживают того, чтобы команда стала чемпионом, они готовы к этому. Дай бог, чтобы у них все получилось, – сказал бывший полузащитник «Краснодара » и сборной России Мамаев.