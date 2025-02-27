Защитник «Пари НН» Кастильо о России: «Действительно чисто, нет бездомных на улицах. По крайней мере, лично я ничего такого не видел»
Хуан Кастильо высказался о чистоте на улицах в России.
– Действительно в Америке очень грязно на улицах по сравнению с Россией?
– Сложно сравнивать, могу лишь сказать, что в России действительно чисто, нет бездомных на улицах. По крайней мере, лично я ничего такого не видел, – сказал колумбийский защитник «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости