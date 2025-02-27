Защитник «Пари НН» Кастильо о России: «Действительно чисто, нет бездомных на улицах. По крайней мере, лично я ничего такого не видел»

Хуан Кастильо высказался о чистоте на улицах в России.

– Действительно в Америке очень грязно на улицах по сравнению с Россией?

– Сложно сравнивать, могу лишь сказать, что в России действительно чисто, нет бездомных на улицах. По крайней мере, лично я ничего такого не видел, – сказал колумбийский защитник «Пари НН ».