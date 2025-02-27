«Краснодар» встретится с «Крыльями Советов». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
В 19-м туре Мир РПЛ «Краснодар» принимает «Крылья Советов».
Матч пройдет в субботу, 1 марта, в 19:30 на стадионе «Краснодар».
Быки по итогам первой половины чемпионата лидируют в турнирной таблице, обладая 39-ю очками. Самарцы же находятся на 10-м месте, набрав 18 очков. «Краснодару» нужна ваша поддержка в домашнем матче против самарцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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