«Краснодар» встретится с «Крыльями Советов». Приходите поддержать команду в домашнем матче!

В 19-м туре Мир РПЛ «Краснодар» принимает «Крылья Советов».

Матч пройдет в субботу, 1 марта, в 19:30 на стадионе «Краснодар».

Быки по итогам первой половины чемпионата лидируют в турнирной таблице, обладая 39-ю очками. Самарцы же находятся на 10-м месте, набрав 18 очков. «Краснодару» нужна ваша поддержка в домашнем матче против самарцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .