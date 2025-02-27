Анчелотти об оскорблениях Асенсио на матче с «Сосьедадом»: «Он был расстроен. Никому не понравится, когда скандируют «сдохни». Я заменил его из-за этого и из-за желтой»
Карло Анчелотти высказался об оскорблениях в адрес Рауля Асенсио.
Болельщики «Реал Сосьедад» скандировали «Асенсио, сдохни!» в адрес защитника «Реала» во время первого полуфинала Кубка Испании (0:1).
«Были приняты правильные меры. Винисиус сообщил об этом арбитру, и он сделал то, что было нужно. Все сделали правильно. Асенсио был расстроен.
Я заменил его из-за этого и из-за желтой карточки. Никому не понравится, когда на стадионе скандируют «сдохни», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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