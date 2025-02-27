Анчелотти про 1:0 с «Сосьедадом»: «Реал» сыграл хорошо, несмотря на ротацию. Эндрик забил превосходный гол»
Карло Анчелотти доволен игрой «Реала» с «Сосьедадом» (1:0).
– У команды все очень хорошо. Мы провели ротацию, но команда не утратила надежности, показала компактную и цельную игру. Несмотря на изменения в составе, мы сыграли хорошо.
Эндрик внес значительный вклад, забил превосходный гол. Арда Гюлер очень хорошо потрудился на своей позиции и в обороне.
– Если «Реал» выйдет в финал, кто из вратарей будет играть?
– В полуфинале должен играть Лунин, он очень надежный вратарь. Он хорошо выступает и должен рассматриваться как претендент на место в составе на финал. Но пока еще слишком рано об этом говорить, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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