Анчелотти про 1:0 с «Сосьедадом»: «Реал» сыграл хорошо, несмотря на ротацию. Эндрик забил превосходный гол»

Карло Анчелотти доволен игрой «Реала» с «Сосьедадом» (1:0).

– У команды все очень хорошо. Мы провели ротацию, но команда не утратила надежности, показала компактную и цельную игру. Несмотря на изменения в составе, мы сыграли хорошо.

Эндрик внес значительный вклад, забил превосходный гол. Арда Гюлер очень хорошо потрудился на своей позиции и в обороне.

– Если «Реал» выйдет в финал, кто из вратарей будет играть?

– В полуфинале должен играть Лунин , он очень надежный вратарь. Он хорошо выступает и должен рассматриваться как претендент на место в составе на финал. Но пока еще слишком рано об этом говорить, – сказал главный тренер «Реала ».