«ПСЖ» разгромил «Бриошен» в 1/4 финала Кубка Франции – 7:0. У Рамуша хет-трик, Невеш, Дуэ, Меюлю и Дембеле забили по голу
«ПСЖ» крупно обыграл «Бриошен» в 1/4 финала Кубка Франции (7:0).
Спортс’’ провел прямую трансляцию совместно с телеканалом «Старт», игру комментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.
Гонсалу Рамуш сделал хет-трик, также отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Усман Дембеле. Матвей Сафонов провел 6-й сухой матч за парижский клуб.
«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира вместе с «Дюнкерком», «Канном» и «Реймсом». Матчи пройдут 2 апреля, жеребьевка состоится 27 февраля и начнется в 21:50 по московскому времени.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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