«ПСЖ» разгромил «Бриошен» в 1/4 финала Кубка Франции – 7:0. У Рамуша хет-трик, Невеш, Дуэ, Меюлю и Дембеле забили по голу

«ПСЖ» крупно обыграл «Бриошен» в 1/4 финала Кубка Франции (7:0).

Спортс’’ провел прямую трансляцию совместно с телеканалом «Старт», игру комментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

Гонсалу Рамуш сделал хет-трик, также отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Усман Дембеле. Матвей Сафонов провел 6-й сухой матч за парижский клуб.

«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира вместе с «Дюнкерком», «Канном» и «Реймсом». Матчи пройдут 2 апреля, жеребьевка состоится 27 февраля и начнется в 21:50 по московскому времени.