Филоджин-Байдейс набрал 13 очков за дубль «МЮ». Полузащитника «Ипсвича» выбрали 13 игроков
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ипсвич» в 27-м туре АПЛ (3:2).
Оба гола «Ипсвича» в 1-м тайме забил Джейден Филоджин-Байдейс. За игру у полузащитника 13 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе’‘ (+3 за полный матч, +10 за голы). Его выбрали 13 игроков (0,09%).
Филоджин-Байдейс забил впервые в сезоне, в АПЛ у полузащитника 638 сыгранных минут в 16 матчах.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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