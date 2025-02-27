Филоджин-Байдейс набрал 13 очков за дубль «МЮ». Полузащитника «Ипсвича» выбрали 13 игроков

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ипсвич» в 27-м туре АПЛ (3:2).

Оба гола «Ипсвича » в 1-м тайме забил Джейден Филоджин-Байдейс . За игру у полузащитника 13 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе’‘ (+3 за полный матч, +10 за голы). Его выбрали 13 игроков (0,09%).

Филоджин-Байдейс забил впервые в сезоне, в АПЛ у полузащитника 638 сыгранных минут в 16 матчах.

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