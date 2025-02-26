Суд отменил условный срок экс-директора «Тамбова» Коноваловой за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Дело передано на новое рассмотрение

Суд отменил обвинительный приговор экс-директору «Тамбова» Ольге Коноваловой.

В октябре 2024 года экс‑гендиректора «Тамбова» Ольгу Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это был ее второй условный срок по делам клуба. Ранее Коновалова и Павел Худяков, находившийся в должности спортивного директора клуба, получили по 4 года условно по делу о мошенничестве и растрате.

«Тамбовским областным судом отменен приговор Советского районного суда г. Тамбова , вынесенный в отношении генерального директора АФК «Тамбов».

Приговором Советского районного суда г. Тамбова установлено, что Коновалова О.Ю., являясь генеральным директором Ассоциации Футбольный клуб «Тамбов», совершила преступление против собственности. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей.

Судом установлено что, Коновалова О.Ю. обманным путем похитила денежные средства в сумме 708 155 рублей, представленные Управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области путем их перевода с расчетного счета АФК «Тамбов» на расчетный счет подконтрольного ей общества с ограниченной ответственностью.

Приговор в апелляционном порядке был пересмотрен и отменен в связи с допущенным судом первой инстанции нарушением уголовно-процессуального закона РФ.

Уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.