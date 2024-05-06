Экс-директора «Тамбова» Коновалова и Худяков приговорены к 4 годам условно по делу о мошенничестве и растрате

Теги премьер-лига Россия происшествия Тамбов Павел Худяков Ольга Коновалова Футбол

Бывшие руководители «Тамбова» приговорены к условным срокам.

Ольга Коновалова и Павел Худяков, занимавшие посты генерального и спортивного директоров клуба, обвинялись в мошенничестве и растрате. Сообщалось, что они похитили более 4 млн рублей бюджетных субсидий от минспорта Тамбовской области.

Сегодня суд вынес вердикт по делу экс-руководителей «Тамбова». 

«В суде установлено, что генеральный и спортивный директора некоммерческой организации Ассоциация футбольный клуб «Тамбов» осуществили фиктивное трудоустройство в клуб бывшей супруги Худякова без фактического осуществления ею трудовой деятельности, причинив тем самым клубу и его учредителю материальный ущерб в размере свыше 800 тысяч рублей. А также растратили денежные средства клуба в сумме около 500 тысяч рублей путем осуществления оплаты своим знакомым расходов, связанных с посещениями матчей футбольного клуба.

Кроме того, Коновалова похитила денежные средства в сумме свыше 1,7 млн рублей, полученные в качестве субсидии в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта», а  Худяков мошенническим путем совершил хищение денежных средств, поступивших в качестве заработной платы сотрудникам клуба в сумме более 2,7 млн рублей, причинив тем самым министерству спорта Тамбовской области ущерб на указанную сумму.

Ущерб, причиненный преступлениями, возмещен Худяковым в полном объеме, а Коноваловой – частично.

Представленные государственными обвинителями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд приговорил Павла Худякова и Ольгу Коновалову к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в прокуратуре Тамбовской области. 

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25 комментариев
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Условно???
Всё-таки красть вагоны в России безопаснее, чем велосипеды
+19
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+19
Смешно. Условный срок за растрату миллионов.
+10
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+10
Ответ Aleksey Yashin
Вот куда делись ехавшие Тамбову 500 млн рублей
осталось узнать, кто же конкретно чег фаевы, чтобы окончательно распутать это дело
+7
0
+7
Смешно)
Весь Тамбов знает, что в клубе рулил Худяк, а Коновалова только подписи ставила
И да, нолик потеряли после 2.7 и 1.7 миллионов)
+6
0
+6
Вот куда делись ехавшие Тамбову 500 млн рублей
+6
0
+6
Получается не наказали
+4
0
+4
Почему не реальный срок??? Очуметь...
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Условно??? Всё-таки красть вагоны в России безопаснее, чем велосипеды
"В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье положить в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда быть на плаву. В России красть составы намного безопаснее, чем велосипеды." © Ольга Коновалова.
+3
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+3
А почему условно?!
+3
0
+3
"Приговор не вступил в законную силу".
Ещё подадут апелляцию за слишком суровое наказание.
+3
0
+3
Затем - в заместители к Сердюкову
+2
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+2
Ответ Детрит
Думаю, условка только потому что большую часть украденного вернули. Хотя...
Идеальное законодательство: если поймали, то верни награбленное и гуляй дальше.
+1
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+1
Ответ ОттоДракула
"В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье положить в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда быть на плаву. В России красть составы намного безопаснее, чем велосипеды." © Ольга Коновалова.
Классика от Виктора Палыча)
+1
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Ответ Maxim Dmitrievskiy
Смешно) Весь Тамбов знает, что в клубе рулил Худяк, а Коновалова только подписи ставила И да, нолик потеряли после 2.7 и 1.7 миллионов)
2.70 и 1.70 миллионов? 🤔
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Ответ Bartez1986
Затем - в заместители к Сердюкову
Или к Иванову.
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Ответ Bartez1986
Затем - в заместители к Сердюкову
Будьте человечнее, там же домашний арест в 13-ти комнатах.. Для них это уже совсем суровое наказание.
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Ответ Детрит
Думаю, условка только потому что большую часть украденного вернули. Хотя...
Вероятно, это те суммы, которые удалось доказать и для них они мелочёвка, которою можно кинуть, как кость, и съехать на условное)
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Ответ Maxim Dmitrievskiy
Смешно) Весь Тамбов знает, что в клубе рулил Худяк, а Коновалова только подписи ставила И да, нолик потеряли после 2.7 и 1.7 миллионов)
Сразу вспоминается Барни из "Как я встретил вашу маму".
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Условно? Это что, шутка какая-то?

Они должны сидеть, в противном случае есть еще одно место, куда было бы неплохо их отправить.
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Это звездец
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100 рублей воруешь, раздаешь, рубль компенсируешь, так как по остальным эпизодам нет доказательств и живешь спокойно и условно.
И не пропадешь, в той же области трудоустроят полезного кадра кому отдавал долю за назначение.
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ДиректорЫ!!!!!
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Сколько возместили?!
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Думаю, условка только потому что большую часть украденного вернули. Хотя...
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