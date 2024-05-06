Экс-директора «Тамбова» Коновалова и Худяков приговорены к 4 годам условно по делу о мошенничестве и растрате
Бывшие руководители «Тамбова» приговорены к условным срокам.
Ольга Коновалова и Павел Худяков, занимавшие посты генерального и спортивного директоров клуба, обвинялись в мошенничестве и растрате. Сообщалось, что они похитили более 4 млн рублей бюджетных субсидий от минспорта Тамбовской области.
Сегодня суд вынес вердикт по делу экс-руководителей «Тамбова».
«В суде установлено, что генеральный и спортивный директора некоммерческой организации Ассоциация футбольный клуб «Тамбов» осуществили фиктивное трудоустройство в клуб бывшей супруги Худякова без фактического осуществления ею трудовой деятельности, причинив тем самым клубу и его учредителю материальный ущерб в размере свыше 800 тысяч рублей. А также растратили денежные средства клуба в сумме около 500 тысяч рублей путем осуществления оплаты своим знакомым расходов, связанных с посещениями матчей футбольного клуба.
Кроме того, Коновалова похитила денежные средства в сумме свыше 1,7 млн рублей, полученные в качестве субсидии в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта», а Худяков мошенническим путем совершил хищение денежных средств, поступивших в качестве заработной платы сотрудникам клуба в сумме более 2,7 млн рублей, причинив тем самым министерству спорта Тамбовской области ущерб на указанную сумму.
Ущерб, причиненный преступлениями, возмещен Худяковым в полном объеме, а Коноваловой – частично.
Представленные государственными обвинителями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Суд приговорил Павла Худякова и Ольгу Коновалову к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
Всё-таки красть вагоны в России безопаснее, чем велосипеды
Весь Тамбов знает, что в клубе рулил Худяк, а Коновалова только подписи ставила
И да, нолик потеряли после 2.7 и 1.7 миллионов)
Ещё подадут апелляцию за слишком суровое наказание.
Они должны сидеть, в противном случае есть еще одно место, куда было бы неплохо их отправить.
И не пропадешь, в той же области трудоустроят полезного кадра кому отдавал долю за назначение.