Экс‑гендиректора «Тамбова» Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это ее второй условный срок по делам клуба
Она приговорена к двум годам лишения свободы условно.
«Ольга Коновалова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере.
В суде установлено и доказано, что Коновалова О. Ю. с целью хищения денежных средств, перечисленных футбольному клубу Управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат, перевела денежные средства в сумме 708 155 рублей на расчетный счет подконтрольной ей организации и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению.
Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора. С осужденной в пользу бюджета Тамбовской области будет взыскана сумма причиненного ущерба», – сообщает пресс‑служба прокуратуры Тамбовской области.
Ранее Коновалова и Павел Худяков, находившийся в должности спортивного директора клуба, получили по 4 года условно по делу о мошенничестве и растрате.
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