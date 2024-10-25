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  • Экс‑гендиректора «Тамбова» Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это ее второй условный срок по делам клуба
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Экс‑гендиректора «Тамбова» Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это ее второй условный срок по делам клуба

Экс‑гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову осудили за хищение 708 155 рублей.

Она приговорена к двум годам лишения свободы условно.

«Ольга Коновалова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере.

В суде установлено и доказано, что Коновалова О. Ю. с целью хищения денежных средств, перечисленных футбольному клубу Управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат, перевела денежные средства в сумме 708 155 рублей на расчетный счет подконтрольной ей организации и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению.

Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора. С осужденной в пользу бюджета Тамбовской области будет взыскана сумма причиненного ущерба», – сообщает пресс‑служба прокуратуры Тамбовской области.

Ранее Коновалова и Павел Худяков, находившийся в должности спортивного директора клуба, получили по 4 года условно по делу о мошенничестве и растрате.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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Ольга Коновалова
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