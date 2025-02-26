«Зенит» запускает «Клуб добрых дел»

Сине-бело-голубые начинает марафон, состоящий как минимум из ста социальных и благотворительных проектов разного масштаба — от мероприятий городского и регионального уровня до небольших акций.

Проект, посвященный 100-летнему юбилею «Зенита», объединит игроков и тренеров основного состава «Зенита», а также все команды системы клуба. «Клуб добрых дел» показыает, что быть зенитовцем — это значит действовать.

Посвятить свое доброе дело столетию клуба может каждый желающий – для этого нужно рассказать о нем в социальных сетях, используя хэштег #КлубДобрыхДелЗенита, либо отправить историю с помощью формы на официальном сайте проекта.

По итогам 2025 года самые значимые инициативы болельщиков будут отмечены специальными призами.