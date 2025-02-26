Судьей матча «Зенит» – ЦСКА назначен Иванов («РБ Спорт»)

Стало известно, кто обслужит матч «Зенита» и ЦСКА.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир РПЛ . По информации «РБ Спорт», главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов .

На игре «Ростов » – «Динамо» будет работать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Матч «Зенит » – ЦСКА состоится 1 марта. «Ростов» встретится с «Динамо» на следующий день.