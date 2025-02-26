Судьей матча «Зенит» – ЦСКА назначен Иванов («РБ Спорт»)
Стало известно, кто обслужит матч «Зенита» и ЦСКА.
Команды встретятся в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир РПЛ. По информации «РБ Спорт», главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.
На игре «Ростов» – «Динамо» будет работать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.
Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 1 марта. «Ростов» встретится с «Динамо» на следующий день.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости