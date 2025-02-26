«Милан» и Пулишич подпишут контракт до 2028 года, возможна опция продления до 2029-го. Вингеру повысят зарплату до 5 млн евро

Кристиан Пулишич продлит контракт с «Миланом».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, диалог между сторонами начался несколько месяцев назад. Клуб предлагает вингеру заключить соглашение до 2028 года и, возможно, включить в него опцию продления еще на один сезон.

Футболист готов принять предложение, его зарплата возрастет с 4 млн евро в год до 5 млн. Скоро сделка будет оформлена.

Действующий контракт Пулишича рассчитан до 2027 года и содержит опцию продления до 2028-го.

В текущем сезоне Серии А американец провел 21 матч, отличившись 6 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь .