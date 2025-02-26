«Родители отдали меня в детдом в 2 года. В этом сезоне отец потребовал от меня пожизненного содержания. Провел несколько месяцев в стрессе». Новичок ПСВ Перес о семье
36-летний нападающий 23 февраля присоединился к нидерландскому клубу, подписав контракт до конца сезона. Перед этим он покинул испанский «Депортиво».
«Я вырос с бабушкой и дедушкой, родителями моего отца. Когда мне было два года, родители отдали меня в детдом, потому что не могли или не хотели заботиться обо мне. В этом сезоне мне пришло заявление от моего отца, в котором он требует от меня содержания до конца своей жизни.
Прежде чем я покинул «Депортиво», я несколько месяцев провел в серьезном стрессе и тревоге, потому что мне пришлось заново пережить очень трудные моменты в своей жизни.
Проблемы с моим отцом продолжаются. Я встречался с ним несколько раз в это Рождество, и это был неприятный опыт.
Предложение от ПСВ поступило 30 января, и на тот момент я не был готов подписать с ними контракт, о чем я им сказал. Они писали мне каждую неделю и говорили, что готовы на все, что будут меня ждать.
У меня были предложения от других клубов, но они были не такими, как у ПСВ. Я не думал заканчивать карьеру, потому что очень люблю футбол», – рассказал Перес.
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