ПСВ подписал 36-летнего форварда Переса из «Депортиво» до конца сезона
ПСВ усилил атакующую линию.
Нидерландский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, объявил о подписании 36-летнего нападающего «Депортиво» Лукаса Переса.
Испанец подписал контракт до конца сезона.
Перес будет выступать под номером 27.
Фото: x.com/PSV
Перес также выступал за «Карпаты», ПАОК,»Арсенал», «Вест Хэм», «Алавес», «Эльче» и «Кадис».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ПСВ
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