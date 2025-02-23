ПСВ подписал 36-летнего форварда Переса из «Депортиво» до конца сезона

ПСВ усилил атакующую линию.

Нидерландский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, объявил о подписании 36-летнего нападающего «Депортиво » Лукаса Переса .

Испанец подписал контракт до конца сезона.

Перес будет выступать под номером 27.

Фото: x.com/PSV

Перес также выступал за «Карпаты», ПАОК,»Арсенал», «Вест Хэм», «Алавес», «Эльче» и «Кадис».