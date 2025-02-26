Неймар о сравнении с принцем, который не хотел быть королем: «Есть только один король – Пеле. У меня нет причин грустить, очень доволен жизнью»

Неймар прокомментировал сравнение с принцем, не желавшим быть королем.

Это сравнение привел ютубер TheGrefg во время общения с 33-летним бразильцем, намекая на нереализованный потенциал Неймара .

«Дело не в том, что я не хотел быть королем, а в том, что для меня есть только один король, и это Пеле .

У меня было немало травм, которые стоили мне многого в карьере, но Бог хотел, чтобы все было именно так. У меня нет причин грустить, даже наоборот.

Я очень доволен своей историей и жизнью. Все, о чем я мечтал, я сделал, и даже достиг того, о чем не мечтал.

Я очень благодарен Богу за то, что он изменил мою жизнь, жизнь моей семьи и моих друзей. Это самое важное для меня», – сказал форвард «Сантоса » Неймар.

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