Неймар не может пользоваться своим автопарком в «Сантосе» – Бразилия ограничивает импорт подержанных машин. Форвард приобрел самые роскошные экземпляры по контракту с «Аль-Хилалем»

Неймар не может перевезти свою коллекцию автомобилей в Бразилию.

Бразильский нападающий зимой вернулся в «Сантос », подписав контракт на 5 месяцев до 30 июня.

Как пишет Diario Sport, за 12 лет, что он играл за пределами Бразилии, футболист собирал коллекцию роскошных автомобилей, в основном занимаясь этим на последнем этапе карьеры в Саудовской Аравии.

Автопарк игрока включает такие модели, как Rolls-Royce Ghost второго поколения, Aston Martin DBX, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan и четыре автомобиля Mercedes-Benz G-класса.

Отмечается, что некоторые из его лучших и самых дорогих автомобилей были приобретены в рамках контракта с «Аль-Хилалем », где, помимо годового дохода в 160 млн евро, игрок пользовался всевозможными привилегиями.

Однако сейчас Неймар не имеет возможности ездить на своих суперкарах. Законодательство Бразилии ограничивает импорт подержанных автомобилей, чтобы защитить местную промышленность и избежать недобросовестной конкуренции. К ввозу допускаются только автомобили старше тридцати лет, которые уже считаются предметами коллекционирования.

На данный момент о нахождении автомобилей футболиста нет данных. Неизвестно, остаются ли они в Саудовской Аравии и каков будет их конечный пункт назначения.