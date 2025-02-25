Президент «Сантоса» ожидает, что Неймар останется в клубе до ЧМ-2026: «С его приходом у нас стало больше фанатов. Скорее всего, мы продолжим сотрудничество»
Президент «Сантоса» ожидает, что Неймар останется в клубе до ЧМ-2026.
«С приходом Неймара у нас стало больше фанатов. Число сосьос (зарегистрированных болельщиков клуба, которые платят членские взносы – Спортс’‘) достигло 75 тысяч человек.
Все наши финансовые цели будут пересмотрены в сторону увеличения. Если все пойдет хорошо, то, скорее всего, наше сотрудничество продолжится и продлится вплоть до ЧМ-2026», – сказал Марсело Тейшейра.
В январе 33-летний футболист вернулся в бразильский клуб, где начинал свою карьеру. Он подписал контракт на полгода. Ранее сообщалось, что летом Неймар планирует рассмотреть предложения от европейских клубов.
Неймар уничтожил соперника с угловых: забил прямым ударом и дважды навесил на гол
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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