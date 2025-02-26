В полуфинал Кубка Португалии впервые вышел клуб из 4-й лиги. «Тирзенсе» сыграет с «Бенфикой» или «Брагой»

Клуб из 4-го дивизиона вышел в полуфинал Кубка Португалии.

«Тирзенсе» на выезде обыграл «У Элваш » со счетом 2:0 в четвертьфинале турнира и пробился в следующую стадию.

Впервые в истории клуб из 4-й по силе лиги Португалии вышел в полуфинал Кубка страны. На этом этапе турнира «Тирзенсе» встретится с победителем пары «Бенфика » – «Брага ».