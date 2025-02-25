Фанат «Гранады» приговорен к году тюрьмы за расизм в адрес экс-игрока «Кадиса» Акапо в 2022-м

В Испании фаната приговорили к тюремному сроку за расизм.

«Кадис » сообщил, что суд вынес приговор болельщику «Гранады», который оскорблял Карлоса Акапо во время матча команд в феврале 2022 года.

«Приговор предусматривает тюремное заключение сроком на один год и запрет на посещение стадионов на один год и два месяца для вышеупомянутого болельщика. Это решение поставило точку в одном из самых продолжительных расистских эпизодов в испанском футболе.

«Кадис» приветствует эту новость и продолжит обеспечивать безопасность и неприкосновенность своих игроков как на поле, так и за его пределами, отстаивая ценности единства и равенства, которые должны преобладать в современном обществе», – говорится в заявлении клуба.

Сейчас игрок сборной Экваториальной Гвинеи выступает за бразильский «Амазонас».