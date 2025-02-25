Фанат «Гранады» приговорен к году тюрьмы за расизм в адрес экс-игрока «Кадиса» Акапо в 2022-м
В Испании фаната приговорили к тюремному сроку за расизм.
«Кадис» сообщил, что суд вынес приговор болельщику «Гранады», который оскорблял Карлоса Акапо во время матча команд в феврале 2022 года.
«Приговор предусматривает тюремное заключение сроком на один год и запрет на посещение стадионов на один год и два месяца для вышеупомянутого болельщика. Это решение поставило точку в одном из самых продолжительных расистских эпизодов в испанском футболе.
«Кадис» приветствует эту новость и продолжит обеспечивать безопасность и неприкосновенность своих игроков как на поле, так и за его пределами, отстаивая ценности единства и равенства, которые должны преобладать в современном обществе», – говорится в заявлении клуба.
Сейчас игрок сборной Экваториальной Гвинеи выступает за бразильский «Амазонас».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кадиса»
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