«Зенит» принимает ЦСКА. Петербуржцы, приходите на первый домашний матч 2025 года!
«Зенит» встретится с ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 1 марта, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит» по итогам первой половины чемпионата занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА же расположился на 6-м месте с 31 очком в активе.
Перед игрой на стадионе выступит со своими главными хитами и новыми композициями рэп-исполнитель Zvonkiy, а «Газпром Арена» и все развлечения «Фан-Променада» начнут работу за два часа до стартового свистка.
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости