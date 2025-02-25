«Зенит» принимает ЦСКА. Петербуржцы, приходите на первый домашний матч 2025 года!

«Зенит» встретится с ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 1 марта, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» по итогам первой половины чемпионата занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА же расположился на 6-м месте с 31 очком в активе.

Перед игрой на стадионе выступит со своими главными хитами и новыми композициями рэп-исполнитель Zvonkiy, а «Газпром Арена» и все развлечения «Фан-Променада» начнут работу за два часа до стартового свистка.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .