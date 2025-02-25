Канищев о «Зените»: «У легионеров одна мотивация – деньги. Говорить, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно»
– Согласны ли вы с тезисом, что по уровню состава и глубины скамейки «Зенит» на данный момент превосходит конкурентов?
– В футбол играют не деньги, но люди. Формально да, «Зенит» укомплектован лучше соперников, но все будет зависеть от действий конкретных футболистов в конкретном матче.
– Мотивированы Луис Энрике, Мимович, Зделар. Вы в 1986 году тоже были призваны усилить конкуренцию в коллективе, верно?
– Нельзя сравнивать события сорокалетней давности с нынешними временами.
Поверьте, сейчас у легионеров одна мотивация – деньги. Для них материальные условия – привязка к задаче занять первое место. Они профессионалы, которым чужды лирика и сантименты.
Говорить о том, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить город-герой Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно.
Их волнует заработок, и мне жаль, если я снял кому-то розовые очки. И тем не менее еще раз подчеркну – мы все желаем «Зениту» удачи, – сказал бывший футболист «Зенита» Александр Канищев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий