Канищев о «Зените»: «У легионеров одна мотивация – деньги. Говорить, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно»

Александр Канищев поделился мнением о мотивации легионеров «Зенита».

– Согласны ли вы с тезисом, что по уровню состава и глубины скамейки «Зенит» на данный момент превосходит конкурентов?

– В футбол играют не деньги, но люди. Формально да, «Зенит» укомплектован лучше соперников, но все будет зависеть от действий конкретных футболистов в конкретном матче.

– Мотивированы Луис Энрике, Мимович, Зделар. Вы в 1986 году тоже были призваны усилить конкуренцию в коллективе, верно?

– Нельзя сравнивать события сорокалетней давности с нынешними временами.

Поверьте, сейчас у легионеров одна мотивация – деньги. Для них материальные условия – привязка к задаче занять первое место. Они профессионалы, которым чужды лирика и сантименты.

Говорить о том, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить город-герой Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно.

Их волнует заработок, и мне жаль, если я снял кому-то розовые очки. И тем не менее еще раз подчеркну – мы все желаем «Зениту» удачи, – сказал бывший футболист «Зенита » Александр Канищев.