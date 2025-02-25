Семшов о Зделаре в «Зените»: «Постоянно берем легионеров – у нас уже засилье. Когда будем развивать российских футболистов?»
«Трансфер Зделара стал в «Зенит» для меня удивительным. У питерцев есть на позиции футболисты, которые сильнее.
С другой стороны, «Зенит» страховался и брал футболиста на случай, если кто-то выпадет из пары Барриоса и Вендела. Зделар перешел в клуб, который котируется чуть выше ЦСКА. У «Зенита» более стабильно по составу и по тому, за что команда борется.
Многие удивились трансферу Зделара. В данной ситуации было бы правильнее, если бы взяли для подстраховки российского футболиста или подтянули своего из академии.
Мы постоянно берем легионеров – у нас уже засилье. Когда же мы будем развивать российских футболистов? А потом говорят, что не умеем работать с молодёжью. А как работать, если большинству клубов проще купить, чем воспитать?
Одно дело брать Луиса Энрике, который будет играть в стартовом составе. Другое – брать Зделара, который будет начинать со скамейки», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
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