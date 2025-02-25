  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о Зделаре в «Зените»: «Постоянно берем легионеров – у нас уже засилье. Когда будем развивать российских футболистов?»
36

Семшов о Зделаре в «Зените»: «Постоянно берем легионеров – у нас уже засилье. Когда будем развивать российских футболистов?»

Игорь Семшов прокомментировал переход Саши Зделара в «Зенит» из ЦСКА.

«Трансфер Зделара стал в «Зенит» для меня удивительным. У питерцев есть на позиции футболисты, которые сильнее.

С другой стороны, «Зенит» страховался и брал футболиста на случай, если кто-то выпадет из пары Барриоса и Вендела. Зделар перешел в клуб, который котируется чуть выше ЦСКА. У «Зенита» более стабильно по составу и по тому, за что команда борется.

Многие удивились трансферу Зделара. В данной ситуации было бы правильнее, если бы взяли для подстраховки российского футболиста или подтянули своего из академии.

Мы постоянно берем легионеров – у нас уже засилье. Когда же мы будем развивать российских футболистов? А потом говорят, что не умеем работать с молодёжью. А как работать, если большинству клубов проще купить, чем воспитать?

Одно дело брать Луиса Энрике, который будет играть в стартовом составе. Другое – брать Зделара, который будет начинать со скамейки», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoСаша Зделар
logoЗенит
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Семшов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
1385 минут назад
Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» играет с «Эмполи»
397 минут назадLive
Фанаты «Ипсвича» скандировали «Вы гребаное дерьмо» на матче с «МЮ» после гола Филоджин-Байдейса
512 минут назад
Холанд забил 20+ голов в каждом из трех сезонов в АПЛ. Эрлинг был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов, а в этом отстает от Салаха на 5 мячей
514 минут назад
«МЮ» пропустил первым в 7 из 10 последних матчей – во всех семи Онана был в воротах. Филоджин-Байдейс забил на 4-й за «Ипсвич»
416 минут назад
«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота
1225 минут назад
Аморим о 16-матчевой безголевой серии Хейлунда: «Команда не помогает Расмусу, не представляет угрозу. У него будет больше моментов, если «МЮ» улучшит игру»
631 минуту назад
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена». Смотрите игру на Спортсе’‘, началась предматчевая студия с Лукомским и Денисовым
232 минуты назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Тоттенхэма», «МЮ» принимает «Ипсвич», «Арсенал» играет с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом»
21237 минут назадLive
Судейский комитет удивлен отменой красной карточки Антони. В CTA считают, что судья безупречно оценил подкат сзади без возможности сыграть в мяч
1338 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» забил в 1-м тайме впервые за 8 игр, а дважды – за 20 матчей. Сегодня – автогол «Ипсвича» и мяч де Лигта
1 минуту назад
«Ювентус» – «Эмполи». Влахович и Коло-Муани играют. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич». 2:1 – де Лигт забил, Филоджин-Байдейс отличился после ошибки Доргу, у Морси автогол. Онлайн-трансляция
209 минут назадLive
Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена» из 4-й лиги, «Дюнкерк» выбил «Брест», отыгравшись с 0:2
610 минут назадLive
«Реал Сосьедад» – «Реал». Эндрик, Гюлер, Винисиус и Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
2321 минуту назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Лейпциг» против «Вольфсбурга»
522 минуты назадLive
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил. Онлайн-трансляция
323 минуты назадLive
«Ноттингем Форест» – «Арсенал». Райс, Эдегор и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
836 минут назадLive
Салах о наследии в «Ливерпуле»: «Хочу, чтобы болельщики помнили, что я все отдал городу и не ленился»
641 минуту назад
«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
550 минут назад