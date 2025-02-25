В деревне Мышецкое заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА. Завершение строительства запланировано на конец 2028 года

В деревне Мышецкое был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА.

В церемонии приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент ЦСКА Евгений Гинер, главный тренер команды Марко Николич, капитан клуба Игорь Акинфеев и бывший полузащитник команды Алан Дзагоев.

Завершение строительства базы запланировано на конец 2028 года. Комплекс будет включать в себя жилой корпус с медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных полей и одно искусственное, на котором возведут трибуну на 500 человек.

На базе одновременно смогут тренироваться основная и молодежная команды, а также игроки из академии клуба.