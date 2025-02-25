В деревне Мышецкое заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА. Завершение строительства запланировано на конец 2028 года
В деревне Мышецкое был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА.
В церемонии приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент ЦСКА Евгений Гинер, главный тренер команды Марко Николич, капитан клуба Игорь Акинфеев и бывший полузащитник команды Алан Дзагоев.
Завершение строительства базы запланировано на конец 2028 года. Комплекс будет включать в себя жилой корпус с медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных полей и одно искусственное, на котором возведут трибуну на 500 человек.
На базе одновременно смогут тренироваться основная и молодежная команды, а также игроки из академии клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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