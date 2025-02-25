Лепсая о трансфере ЦСКА: «Алеррандро – один из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии, и его покупают всего за 4 миллиона. Это интересно, включается агентская работа»
– Алеррандро – один из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии, и его покупают всего за четыре миллиона. Это интересно.
Есть еще одна ситуация. «РБ Брагантино» – клуб, который в свое время отказался продавать игрока в ЦСКА. У них еще один колумбиец есть, которым сильно интересовался российский клуб, этому клубу тоже было отказано в прямом трансфере. А теперь «РБ Брагантино» вдруг продает игрока в ЦСКА.
Я думаю, эта цена – цена, которая была прописана в его контракте, некий buy out.
– ЦСКА – не самая щедрая команда по зарплате. Приехать в Россию, где нет еврокубков, еще и получать не самую большую зарплату…
– Я думаю, что у него в «Брагантино» была нищенская зарплата.
– Какая?
– В районе 300-400 тысяч. Он туда приходил далеко не игроком основного состава.
– Хорошо, он выстрелил. Но мы понимаем, что 4,2 миллиона может заплатить любой клуб. Почему ЦСКА?
– Здесь уже включается агентская работа.
Потому что ты, например, с ЦСКА можешь договориться о большом проценте с будущей продажи, еще о чем-то, – сказал футбольный агент Теймураз Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!»
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