Президент Серии А: «Мы и АПЛ хотели бы закрыть трансферное окна до начала чемпионата. Ла Лига заинтересована в том, чтобы оставить его открытым до 31 августа, как и Лига 1 и Бундеслига»
Эцио Симонелли заявил о желании Серии А закрывать трансферное окно до начала сезона.
«Тема, которая объединяет нас с некоторыми лигами, связана с датой закрытия трансферного рынка.
Италия и Англия хотели бы закрыть его до начала чемпионата, но для этого необходимо единогласное решение.
Испания заинтересована в том, чтобы оставить его открытым до 31 августа, как и Франция и Германия.
В этом случае нам также следует адаптироваться, чтобы соответствовать другим основным европейским лигам», – сказал президент Серии А Эцио Симонелли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Lega Serie A
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