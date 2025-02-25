Президент Серии А: «Мы и АПЛ хотели бы закрыть трансферное окна до начала чемпионата. Ла Лига заинтересована в том, чтобы оставить его открытым до 31 августа, как и Лига 1 и Бундеслига»

Эцио Симонелли заявил о желании Серии А закрывать трансферное окно до начала сезона.

«Тема, которая объединяет нас с некоторыми лигами, связана с датой закрытия трансферного рынка.

Италия и Англия хотели бы закрыть его до начала чемпионата, но для этого необходимо единогласное решение.

Испания заинтересована в том, чтобы оставить его открытым до 31 августа, как и Франция и Германия.

В этом случае нам также следует адаптироваться, чтобы соответствовать другим основным европейским лигам», – сказал президент Серии А Эцио Симонелли.