Шомуродов забил за «Рому» в Серии А впервые с августа. У Эльдора гол и ассист в матче с «Монцей»

Эльдор Шомуродов забил в Серии А впервые с августа.

Нападающий «Ромы» отдал голевую передачу на 10-й минуте матча 26-го тура против «Монцы» (2:0, второй тайм), а затем забил гол на 32-й.

Шомуродов забил за римлян в Серии А лишь 2-й гол в сезоне – последний раз форвард забивал в чемпионате 25 августа в матче с «Эмполи» (1:2). Безголевая серия Эльдора в лиге продлилась 13 матчей.

Подробную статистику футболиста сборной Узбекистана можно найти здесь .