«Лестер» уволил Доусона и Алкока из штаба ван Нистелроя. Клуб идет 19-м в АПЛ

«Лестер» уволил двух помощников Руда ван Нистелроя.

Сегодня клуб объявил об отставке Бена Доусона и Дэнни Алкока, вошедших в тренерский штаб «Лестера» в начале сезона-2024/25.

После 26 туров АПЛ «Лестер» занимает предпоследнее место в таблице, набрав 17 очков. Команда проиграла 4 последних матча во всех турнирах.

«Лестер» тонет: антирекорд АПЛ, звезда в запасе, споры с ван Нистелроем