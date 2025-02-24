«Лестер» уволил Доусона и Алкока из штаба ван Нистелроя. Клуб идет 19-м в АПЛ
«Лестер» уволил двух помощников Руда ван Нистелроя.
Сегодня клуб объявил об отставке Бена Доусона и Дэнни Алкока, вошедших в тренерский штаб «Лестера» в начале сезона-2024/25.
После 26 туров АПЛ «Лестер» занимает предпоследнее место в таблице, набрав 17 очков. Команда проиграла 4 последних матча во всех турнирах.
«Лестер» тонет: антирекорд АПЛ, звезда в запасе, споры с ван Нистелроем
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лестера»
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