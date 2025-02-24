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Анчелотти недоволен игрой Гюлера в обороне. Хавбек «Реала» 5 матчей провел на скамейке запасных

Карло Анчелотти недоволен игрой Арды Гюлера в защите.

Как сообщает Relevo итальянский специалист не совсем доволен работой 19-летнего полузащитника на тренировках и требует от него большей интенсивности в оборонительных упражнениях.

Анчелотти уже дал понять Гюлеру, что требует улучшений, и тот отвечает усилиями на поле. Отмечается, что турок улучшил свою игру в оборонительной фазе, а также стал более вовлеченным в командную атмосферу, однако прогресс пока не стабилен.

Вероятно, с этим связан тот факт, что Гюлер не появлялся на поле на протяжении 5 матчей «Реала». Последний раз он сыграл в матче против «Леганеса» (3:2) в 1/4 Кубка Испании. 

Гюлер провел 16 матчей в текущем сезоне Ла Лиги, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАрда Гюлер
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