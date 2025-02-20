Матч «Андерлехта» и «Фенербахче» в ЛЕ приостановили на 20 минут из-за драки фанатов
Матч «Андерлехта» и «Фенербахче» был прерван из-за драки на трибунах.
Бельгийская команда принимает турецкую в ответном стыковом матче Лиги Европы (0:1, первый тайм).
После гола, который забил Юссеф Эн-Несири, фанаты хозяев напали на празднующих болельщиков гостей, пишет журналист Мете Акташ. Судьи остановили матч и ушли в подтрибунное помещение.
Пауза в игре заняла около 20 минут.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мете Акташа
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