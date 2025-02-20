Матч «Андерлехта» и «Фенербахче» в ЛЕ приостановили на 20 минут из-за драки фанатов

Матч «Андерлехта» и «Фенербахче» был прерван из-за драки на трибунах.

Бельгийская команда принимает турецкую в ответном стыковом матче Лиги Европы (0:1, первый тайм). После гола, который забил Юссеф Эн-Несири, фанаты хозяев напали на празднующих болельщиков гостей, пишет журналист Мете Акташ. Судьи остановили матч и ушли в подтрибунное помещение. Пауза в игре заняла около 20 минут.