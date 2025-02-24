Дмитрий Парфенов: «Зенит» много лет выигрывает РПЛ – всем хочется, чтобы что-то поменялось. В 90-е все ждали, чтобы «Спартак» оступился»
После 18 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в таблице, набрав 39 очков. Следом идет «Зенит» (39 баллов), замыкает тройку «Спартак» (37).
– Большая группа команд борется за тройку и чемпионство в том числе. Отрывы небольшие, всем играть друг с другом, все теряют очки.
Плюс не забывайте, что команды внизу таблицы тоже будут давать бой. Им нужны очки. Хотелось бы хорошей интриги до последнего тура, а кто заслужил, тот и станет чемпионом.
– Можно сказать, что «Зенит» – один из претендентов на чемпионство и не возвышается над всеми?
– Турнирная таблица показывает, что у «Зенита» нет никакого отрыва, идет равная борьба. С чего должно быть по-другому? Был бы большой отрыв, наверное, о чем-то говорили бы.
– Есть ли у вас какое-то предчувствие, что «Спартак» спустя 8 лет может стать чемпионом?
– Нет, конечно. Какое предчувствие?
– По игре, которую команда показывала в конце первой части сезона. По зимней селекции.
– Хорошая заявка. Будем болеть. (Улыбается).
– Вы думаете, что Станкович готов к решению такой амбициозной задачи?
– Не Станкович же играет, а вся команда. Он один из многих, кто будет бороться.
– В Москве действительно ждут осечки «Зенита»?
– Когда команда на протяжении многих лет выигрывает чемпионат, конечно, все устают и всем хочется, чтобы что-то поменялось. Это нормальная реакция.
Когда мы в свое время выигрывали, все ждали, чтобы «Спартак» оступился и не выиграл чемпионат, – заявил бывший защитник «Спартака».
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