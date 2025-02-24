Дмитрий Парфенов: «Зенит» много лет выигрывает РПЛ – всем хочется, чтобы что-то поменялось. В 90-е все ждали, чтобы «Спартак» оступился»

Дмитрий Парфенов высказался о гонке за чемпионство в Мир РПЛ.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в таблице, набрав 39 очков. Следом идет «Зенит » (39 баллов), замыкает тройку «Спартак» (37).

– Большая группа команд борется за тройку и чемпионство в том числе. Отрывы небольшие, всем играть друг с другом, все теряют очки.

Плюс не забывайте, что команды внизу таблицы тоже будут давать бой. Им нужны очки. Хотелось бы хорошей интриги до последнего тура, а кто заслужил, тот и станет чемпионом.

– Можно сказать, что «Зенит» – один из претендентов на чемпионство и не возвышается над всеми?

– Турнирная таблица показывает, что у «Зенита» нет никакого отрыва, идет равная борьба. С чего должно быть по-другому? Был бы большой отрыв, наверное, о чем-то говорили бы.

– Есть ли у вас какое-то предчувствие, что «Спартак» спустя 8 лет может стать чемпионом?

– Нет, конечно. Какое предчувствие?

– По игре, которую команда показывала в конце первой части сезона. По зимней селекции.

– Хорошая заявка. Будем болеть. (Улыбается).

– Вы думаете, что Станкович готов к решению такой амбициозной задачи?

– Не Станкович же играет, а вся команда. Он один из многих, кто будет бороться.

– В Москве действительно ждут осечки «Зенита»?

– Когда команда на протяжении многих лет выигрывает чемпионат, конечно, все устают и всем хочется, чтобы что-то поменялось. Это нормальная реакция.

Когда мы в свое время выигрывали, все ждали, чтобы «Спартак» оступился и не выиграл чемпионат, – заявил бывший защитник «Спартака ».