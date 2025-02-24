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  • Дмитрий Селюк: «Борис и Роман Ротенберги работают на благо российского спорта. Если они из богатой семьи, то не могут этого делать, что ли? Они своим трудом все доказывают»
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Дмитрий Селюк: «Борис и Роман Ротенберги работают на благо российского спорта. Если они из богатой семьи, то не могут этого делать, что ли? Они своим трудом все доказывают»

Дмитрий Селюк высказался о работе братьев Ротенбергов в спорте.

Борис Ротенберг занимает пост заместителя генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола. Роман Ротенберг возглавляет хоккейный СКА

«Роман и Борис Ротенберг – братья, я к ним очень хорошо отношусь. Могу говорить положительно. Роман – молодец, любит свою работу. Что-то получается, что-то – нет, но видно невооруженным глазом, что он любит свою работу, полностью ей отдается.

Рома занимает серьезный пост, Борис занимает пока не настолько серьезный пост, но будем надеяться, что займет. Если бы Боря был главным тренером «Локомотива», может, он был бы более медийным, поэтому их нечего сравнивать. 

У Бориса большой потенциал. Мы видим это по его работе в академии «Локомотива». Он полностью перевернул, встряхнул и изменил ее. Сегодня академия «Локомотива» – это абсолютно другое, что было несколько лет назад, когда процветала коррупция. А все контролировали 1-2 агента, и никто больше туда не мог зайти.

Сейчас там конкуренция. Мы видим, что сейчас академия «Локомотива» дает больше всего футболистов в основной состав. Ни «Зенит», ни «Спартак» столько не дают. Борис изменил все. За работу ему можно поставить пять с плюсом по пятибалльной системе. Порой я ему звоню в 11 вечера, а он еще с работы только едет. Он полностью отдается работе. Это вызывает восторг и аплодисменты.

Борис и Роман Ротенберги работают на благо всего российского спорта. К сожалению, мы часто видим в комментариях осуждения их. Если они из богатой семьи, то не могут этого делать, что ли? Они своим трудом все доказывают. Готов поспорить, что Рома и Борис не берут откаты. Они просто работают в той отрасли, которая им нравится. Я даже своему сыну говорю, что надо выбрать такую отрасль работы, где ты будешь готов работать, если тебе даже не будут платить деньги.

Борис и Роман занимаются этим из-за любви к профессии, а не из-за любви к деньгам», – сказал футбольный агент. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoДмитрий Селюк
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoРоман Ротенберг
logoСКА
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