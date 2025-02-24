«Если жить на базе, тридцати тысяч в месяц хватит с запасом». Хавбек «Шинника» Сухомлинов о деньгах

Данила Сухомлинов рассказал, на какую сумму смог бы прожить месяц в Ярославле.

– Сможешь прожить в Ярославле на 20 или 30 тысяч в месяц?

– С учетом аренды квартиры – нет. А если жить на базе, то тридцати тысяч хватит с запасом в обычный месяц, – сказал полузащитник «Шинника ».