«Если жить на базе, тридцати тысяч в месяц хватит с запасом». Хавбек «Шинника» Сухомлинов о деньгах
Данила Сухомлинов рассказал, на какую сумму смог бы прожить месяц в Ярославле.
– Сможешь прожить в Ярославле на 20 или 30 тысяч в месяц?
– С учетом аренды квартиры – нет. А если жить на базе, то тридцати тысяч хватит с запасом в обычный месяц, – сказал полузащитник «Шинника».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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