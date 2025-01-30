Сычев о желании Малкома вернуться в «Зенит»: «Значит, уровень чемпионата у нас высокий. Легионеры 100 раз подумают, прежде чем возвращаться в Россию, сами понимаете»
Сообщалось, что вингер «Аль-Хилаля» хочет вернуться в «Зенит» летом. Бразилец не чувствует себя ценным игроком в саудовском клубе.
«Конечно, каждому было бы интересно его возвращение, потому что игрок высочайшего уровня. Естественно, это стало бы украшением нашего чемпионата. Тем более он может вернуться после того, как поиграл в Саудовской Аравии, и ему есть с чем сравнить.
Значит, все-таки у нас уровень чемпионата высокий, раз он выбирает вернуться. Вы сами понимаете, легионеры 100 раз еще подумают, прежде чем возвращаться при такой ситуации, которая сложилась сейчас в России. Поэтому это говорит о качестве нашего чемпионата. Возвращаются туда, где было хорошо», – сказал бывший нападающий «Локомотива».
Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.
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