Сычев предложил Гильерме перейти в «Иртыш»: «Сидишь там в Москве, скучаешь? Может, к нам, в Сибирь? Ты же русский уже». Вратарь ответил: «Брат мой, с тобой я всегда готов. Поехали»
Дмитрий Сычев предложил Гильерме перейти в «Иртыш».
«Гиля, ну как ты там? С футболом не завязал еще? Сидишь там в своей Москве, скучаешь? Может быть, к нам, в Сибирь, в «Иртыш»? Ты же русский уже.
У нас тут снег, солнце, свежий воздух. Потренируешься, подготовим тебя к сборной, поиграешь. Новая страница в карьере. Принимаешь вызов?» – спросил президент «Иртыша» Дмитрий Сычев у Гильерме.
«Брат мой, с тобой я всегда готов 👍🏼💪🏼😅 Поехали 🏃🏻♂️➡️🏃🏻♂️➡️🏃🏻♂️➡️», – ответил бывший вратарь «Локомотива» Гильерме.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Дмитрия Сычева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем