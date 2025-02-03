Сычев предложил Гильерме перейти в «Иртыш»: «Сидишь там в Москве, скучаешь? Может, к нам, в Сибирь? Ты же русский уже». Вратарь ответил: «Брат мой, с тобой я всегда готов. Поехали»

Дмитрий Сычев предложил Гильерме перейти в «Иртыш».

«Гиля, ну как ты там? С футболом не завязал еще? Сидишь там в своей Москве, скучаешь? Может быть, к нам, в Сибирь, в «Иртыш »? Ты же русский уже.

У нас тут снег, солнце, свежий воздух. Потренируешься, подготовим тебя к сборной, поиграешь. Новая страница в карьере. Принимаешь вызов?» – спросил президент «Иртыша» Дмитрий Сычев у Гильерме .

«Брат мой, с тобой я всегда готов 👍🏼💪🏼😅 Поехали 🏃🏻‍♂️‍➡️🏃🏻‍♂️‍➡️🏃🏻‍♂️‍➡️», – ответил бывший вратарь «Локомотива » Гильерме.