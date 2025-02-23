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Тарханов о селекции «Зенита»: «Берут таких игроков, которых потом можно продать. Правильный подход к работе, не в ущерб себе»

Александр Тарханов назвал правильной трансферную политику «Зенита».

– В РПЛ потратили на трансферы больше, чем в Ла Лиге – 82,17 миллиона евро. За последние 10 лет это второй результат. С чем связываете такую активность и серьезные вложения наших клубов? 

– В основном тратились «Зенит», «Спартак» и «Динамо», которое взяло игроков перед закрытием трансферного окна. То есть те команды, у которых денег много, которые хотят бороться за чемпионство. Вот они и усиливаются. Такие финансовые показатели только из-за этого.

– Что касается доходов от продаж, здесь тоже второй показатель за 10 лет – почти 66 миллионов евро. О чем это может говорить?

– «Зенит» и продает, и покупает за большие суммы. Этот клуб достаточно хорошо работает на рынке. Халка и Витцеля они брали за большие деньги, а потом продали их еще дороже. В этом плане клуб не работает в ущерб себе. А сейчас Клаудиньо продали за очень большие деньги и за счет этого взяли новых футболистов. Когда финансы только тратятся – это плохо для клуба, а когда идут заработки – значит, все хорошо. 

– «Зенит», несмотря на большие траты, сумел выйти в плюс по деньгам. Значит, трансферная работа проведена успешно?

– Питерцы и берут таких игроков, которых потом можно продать. Это правильный подход к работе, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoЗенит
logoЛуис Энрике Андре
logoАлександр Тарханов
logoпремьер-лига Россия
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