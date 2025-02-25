Матч окончен
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»
В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 22-го тура.
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой».
В среду «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится на выезде с «Аль-Халиджем».
Чемпионат Саудовской Аравии
22-й тур
Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 14:10
22 турKing Abdullah Sport City Stadium
До матча
-XG-
Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 15:30
22 турKingdom Arena
До матча
-XG-
Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 16:00
22 турKing Abdulaziz Sports City Stadium
До матча
-XG-
Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 17:30
22 турKing Abdullah Sports City
До матча
-XG-
Саудовская Аравия. Высшая лига 26 февраля 15:15
22 турEGO Stadium
До матча
-XG-
Саудовская Аравия. Высшая лига 26 февраля 15:30
22 турPrince Faisal bin Fahd Stadium
Саудовская Аравия. Высшая лига 26 февраля 17:00
22 турPrince Mohamed bin Fahd Stadium
До матча
-XG-
Саудовская Аравия. Высшая лига 24 февраля 14:15
22 турPrince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Саудовская Аравия. Высшая лига 24 февраля 15:50
22 турDhamak Club Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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