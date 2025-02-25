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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 22-го тура.

Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой».

В среду «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится на выезде с «Аль-Халиджем».

Чемпионат Саудовской Аравии

22-й тур

Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 14:10
22 тур
King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Раэд
До матча
-XG-
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Коэффициенты
Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 15:30
22 тур
Kingdom Arena
Аль-Хилаль
До матча
-XG-
Аль-Холуд
Коэффициенты
Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 16:00
22 тур
King Abdulaziz Sports City Stadium
Аль-Вахда Мекка
До матча
-XG-
Аль-Наср Эр-Рияд
Коэффициенты
Саудовская Аравия. Высшая лига 25 февраля 17:30
22 тур
King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
До матча
-XG-
Аль-Кадисия
Коэффициенты
Саудовская Аравия. Высшая лига 26 февраля 15:15
22 тур
EGO Stadium
Аль-Иттифак
До матча
-XG-
Аль-Таавун
Коэффициенты
Саудовская Аравия. Высшая лига 26 февраля 15:30
22 тур
Prince Faisal bin Fahd Stadium
Аль-Рияд
До матча
-XG-
Аль-Фейха
Коэффициенты
Саудовская Аравия. Высшая лига 26 февраля 17:00
22 тур
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Халидж
До матча
-XG-
Аль-Иттихад Джидда
Коэффициенты
Саудовская Аравия. Высшая лига 24 февраля 14:15
22 тур
Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Аль-Охдуд
Матч завершен
1 - 3
-XG-
Аль-Фатех
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Alothma
Пауло Витор
90’
90’
Варгас   Alothma
90’
Saeed Khalid Saeed Baattia   Ahmed Yousef Ahmed Al Julaydan
89’
Аль-Акиди
89’
Батна   Касим
89’
Hussain Al Zarie   Аль-Дахим
Yaseen Atiah Yaseen Al Zahri Al Zubaidi   Аль-Аббас
84’
Мусона   Abdulaziz Saleh Al Hatila
84’
82’
  Батна
Ghassan Ahmed Yousef Hawsawi
81’
66’
Джанини   Matheus Machado Ferreira
Педроса   Ghassan Ahmed Yousef Hawsawi
65’
Бассогог   Годвин
65’
Мусона
59’
Аль-Кайди
51’
49’
  Бендебка
Al Yami
47’
Аль-Фарадж   Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
46’
2тайм
Перерыв
  Мусона
30’
26’
  Джанини
Аль-Охдуд:
Пауло Витор, Аль-Кайди, Al Yami, Лоу, Аль-Фарадж (Al Zabdani, 46), Петрос, Педроса (Hawsawi, 65), Мусона (Al Hatila, 84), Al Zubaidi (Аль-Аббас, 84), Бассогог (Годвин, 65), Барри, Аль-Наджар, Al Zabdani, Al Fulaytah Asiri, Hawsawi, Аль-Саид, Al Hatila, Al Jahif, Годвин, Аль-Аббас
1тайм
Аль-Фатех:
Аль-Акиди, Al Zarie (Аль-Дахим, 89), Саадан, Жорже Фернандеш, Baattia (Al Julaydan, 90), Al Zaid, Юссуф, Варгас (Alothma, 90), Бендебка, Батна (Касим, 89), Джанини (Ferreira, 66), Аль-Энази, Al Julaydan, Касим, Аль-Дахим, Alothma, Al Anazi, Аль-Фухаид, Al Masoud, Ferreira
Саудовская Аравия. Высшая лига 24 февраля 15:50
22 тур
Dhamak Club Stadium
Дамак
Матч завершен
1 - 2
-XG-
Аль-Оруба
Коэффициенты
Матч окончен
  Аль-Немер
90’
90’
Гудмундссон   Аль-Карни
90’
Аль-Макати   Аль-Халаф
Ahmed Mohamed Yahya Harisi
85’
81’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
76’
Мухар
Dhari Sayyar Munzal Al Anazi   Ahmed Mohamed Yahya Harisi
75’
Faisal Ismail Al Subiani   Ayman Yousef Fallatah
75’
74’
Аль-Трайс   Зума
73’
Кауке   Al Ruwaili
63’
  Al Somah
Солан   Аль-Немер
62’
48’
  Янг
Аль-Кахтани   Мохаммед
46’
2тайм
Перерыв
45’
Гудмундссон
7’
Аль-Зубайди   Янг
Дамак:
Ницэ, Аль-Обайд, Шафаи, Бедран, Al Anazi (Harisi, 75), Al Subiani (Fallatah, 75), Станчу, Солан (Аль-Немер, 62), Аль-Кахтани (Мохаммед, 46), Диалло, Камано, Бохари, Мохаммед, Sanousi Mohammed, Fallatah, Аль-Мокрен, Harisi, Al Hassan, Al-Ghamdi, Аль-Немер
1тайм
Аль-Оруба:
Кауке (Al Ruwaili, 73), Аль-Зубайди (Янг, 7), Аль-Шувайш, Кандусс, Аль-Макати (Аль-Халаф, 90), Мухар, Гудмундссон (Аль-Карни, 90), Абу Таха, Аль-Шаммари, Аль-Трайс (Зума, 74), Al Somah, Al Ruwaili, Зума, Al Quamiri, Аль-Шенгити, Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Халаф, Аль-Карни, Al Khamjan Al Zubaidi, Янг

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Охдуд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Фатех
logoАль-Оруба
logoАль-Холуд
logoАль-Раэд
logoДамак
logoАль-Вахда Мекка
logoАль-Кадисия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Иттифак
logoАль-Таавун
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Халидж
logoАль-Рияд
logoАль-Фейха
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