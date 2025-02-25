Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 22-го тура.

Во вторник «Аль-Хилаль » Малкома примет «Аль-Холуд », «Аль-Наср » Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой ».

В среду «Аль-Иттихад » Карима Бензема встретится на выезде с «Аль-Халиджем».

Чемпионат Саудовской Аравии

22-й тур

Саудовская Аравия. Высшая лига 24 февраля 15:50 22 тур Dhamak Club Stadium Дамак Матч завершен 1 - 2 - XG - Аль-Оруба Коэффициенты Матч окончен Аль-Немер

90’ 90’ Гудмундссон Аль-Карни 90’ Аль-Макати Аль-Халаф Ahmed Mohamed Yahya Harisi 85’ 81’ Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi 76’ Мухар Dhari Sayyar Munzal Al Anazi Ahmed Mohamed Yahya Harisi 75’ Faisal Ismail Al Subiani Ayman Yousef Fallatah 75’ 74’ Аль-Трайс Зума 73’ Кауке Al Ruwaili 63’ Al Somah

Солан Аль-Немер 62’ 48’ Янг

Аль-Кахтани Мохаммед 46’ 2 тайм Перерыв 45’ Гудмундссон 7’ Аль-Зубайди Янг Дамак: Ницэ, Аль-Обайд, Шафаи, Бедран, Al Anazi (Harisi, 75), Al Subiani (Fallatah, 75), Станчу, Солан (Аль-Немер, 62), Аль-Кахтани (Мохаммед, 46), Диалло, Камано, Бохари, Мохаммед, Sanousi Mohammed, Fallatah, Аль-Мокрен, Harisi, Al Hassan, Al-Ghamdi, Аль-Немер 1 тайм Аль-Оруба: Кауке (Al Ruwaili, 73), Аль-Зубайди (Янг, 7), Аль-Шувайш, Кандусс, Аль-Макати (Аль-Халаф, 90), Мухар, Гудмундссон (Аль-Карни, 90), Абу Таха, Аль-Шаммари, Аль-Трайс (Зума, 74), Al Somah, Al Ruwaili, Зума, Al Quamiri, Аль-Шенгити, Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Халаф, Аль-Карни, Al Khamjan Al Zubaidi, Янг

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии