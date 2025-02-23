У Лукмана 13 очков за дубль «Эмполи». Дзаппакоста набрал 12 очков, Ретеги – 10

«Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» в 26-м туре АПЛ (5:0).

Адемола Лукман забил 2 гола, на это у полузащитника ушло 12 минут. За матч у него 13 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе’‘ (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали 16,75% игроков. В чемпионате у Лукмана 12+5 в 20 матчах.

У Давиде Дзаппакосты гол и 12 фэнтези-очков. Его выбрали 3,29% игроков. Это 1-й гол защитника с 30 октября прошлого года и 3-й в нынешнем сезоне Серии А.

Матео Ретеги набрал 10 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист), его выбрали 57,13% игроков. В чемпионате у Ретеги 21 гол, он – лучший бомбардир турнира. Также Ретеги – лидер фэнтези-турнира Серии А по очкам (129).

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