«Зенит» поздравил Бивола с титулом абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе
«Зенит» поздравил Дмитрия Бивола с титулом абсолютного чемпиона по боксу.
Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.
«Дмитрий Бивол – абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе 🥊🏆 Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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