«Зенит» поздравил Бивола с титулом абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе

«Зенит» поздравил Дмитрия Бивола с титулом абсолютного чемпиона по боксу.

Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). В октябре победил Бетербиев судейским большинством.

«Дмитрий Бивол – абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе 🥊🏆 Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба.