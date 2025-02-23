Рой Джонс: «Бивол провел отличную работу над ошибками. Он был гораздо лучше, чем в первом бою»

Рой Джонс оценил выступление Бивола в бою с Бетербиевым.

«Бивол провел отличную работу над ошибками. Это был хороший бой в его исполнении. Гораздо лучше, чем первый. Третий бой будет интересным развитием истории», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Почему бокс Бивола – искусство

Бивол согласен дать реванш Бетербиеву: «Вообще не проблема. Это было бы правильно»