Рой Джонс: «Бивол провел отличную работу над ошибками. Он был гораздо лучше, чем в первом бою»
Рой Джонс оценил выступление Бивола в бою с Бетербиевым.
«Бивол провел отличную работу над ошибками. Это был хороший бой в его исполнении. Гораздо лучше, чем первый. Третий бой будет интересным развитием истории», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).
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Бивол согласен дать реванш Бетербиеву: «Вообще не проблема. Это было бы правильно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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