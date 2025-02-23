Слот о Клоппе: «Звал его на матчи с «Ман Сити» и «Реалом», но он был в другом месте. Юрген – желанный гость, он может приходить к нам когда захочет»
Арне Слот признался, что был бы рад видеть Юргена Клоппа на матчах «Ливерпуля».
Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года после 9 лет работы в клубе. Сейчас немецкий специалист занимает должность руководителя футбольного направления компании Red Bull.
«Я приглашал его на домашние матчи с «Ман Сити» и «Реалом», но он сказал мне, что находится в другом месте.
Он может приходить в любое время, когда захочет, на матчи или даже сюда [на тренировочную базу «Ливерпуля»]. Для меня он более чем желанный гость. В первой половине сезона он наслаждался жизнью вместе со своей женой, а сейчас у него есть работа, которую нужно выполнять», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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