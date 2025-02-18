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Слот о Рэшфорде: «Я был впечатлен его скоростью, ему комфортно при игре с мячом. Надеюсь, что он продемонстрирует это в «Вилле», но не в матче с «Ливерпулем»

Арне Слот оценил перспективы Маркуса Рэшфорда в «Астон Вилле».

27-летний нападающий перешел в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. Завтра «Ливерпуль» встретится с командой из Бирмингема в рамках 29-го тура АПЛ

«Впервые я увидел Маркуса Рэшфорда вживую во время нашего предсезонного тура по США. Я был очень впечатлен его скоростью. У него хороший рост, ему комфортно при игре с мячом. Я надеюсь, что он продемонстрирует это в «Вилле», но, конечно, я не надеюсь, что он сделает это в матче против нас.

Я буду очень удивлен, если игрок такого уровня не продемонстрирует этого в ближайшие месяцы», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoАстон Вилла
logoМаркус Рэшфорд
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
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