Слот о Рэшфорде: «Я был впечатлен его скоростью, ему комфортно при игре с мячом. Надеюсь, что он продемонстрирует это в «Вилле», но не в матче с «Ливерпулем»
Арне Слот оценил перспективы Маркуса Рэшфорда в «Астон Вилле».
27-летний нападающий перешел в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. Завтра «Ливерпуль» встретится с командой из Бирмингема в рамках 29-го тура АПЛ.
«Впервые я увидел Маркуса Рэшфорда вживую во время нашего предсезонного тура по США. Я был очень впечатлен его скоростью. У него хороший рост, ему комфортно при игре с мячом. Я надеюсь, что он продемонстрирует это в «Вилле», но, конечно, я не надеюсь, что он сделает это в матче против нас.
Я буду очень удивлен, если игрок такого уровня не продемонстрирует этого в ближайшие месяцы», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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